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Кама Бигвава
© Фото : из личного архива Камы Бигвава

Бигвава об абхазских детях в "Артеке": с первых минут окунулись в страну чудес

Радио
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О том, как дети из Абхазии проводят время в детском центре "Артек", в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала заместитель начальника Управления книгоиздания Минобрнауки Абхазии Кама Бигвава.

"Дети выбрали свой отряд, кто пошел в отряд "моряков", а кто в "спасатели". 12 ноября было открытие смены, вожатые организовали целое представление, сказочное. Героями представления были персонажи Носова, в том числе и Незнайка. Нашим детям удалось выступить со своим номером. Мы его еще здесь готовили.  В одном из отрядов поднимали наш флаг под гимн Абхазии, было трогательно смотреть видео, которые дети сами нам скидывают на телефоны из Симферополя. Программа в "Артеке" очень насыщенная, дети, чтобы не были оторваны от учебного процесса, ходят в школу", - сказала Бигвава. 

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С 10 по 30 ноября 15 абхазских школьников проведут время в  Международном детском центре "Артек". Поездка осуществлена согласно договоренности министерств образования и науки Республики Абхазия и Российской Федерации. 



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