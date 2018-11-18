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Галина Кирьякова
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Кирьякова рассказала, по каким симптомам ОРВИ можно отличить от гриппа

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Врач-реаниматолог Галина Кирьякова в эфире Sputnik Молдова рассказала, как можно отличить простуду от грозного заболевания.

Грипп является опасной для жизни болезнью, и ранняя его диагностика может порой не только сократить время выздоровления, но и спасти жизнь заболевшего. О том, что должно вызвать подозрения у заболевшего в эфире радио Sputnik Молдова рассказала заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

"Есть отличительные признаки, которые сразу заставляют задуматься о том, что это грипп. Если у вас сильнейшая интоксикация, вы разбиты и у вас болит каждая мышца, резко повышается температура до 39-40, боли в глазных орбитах, но нос при этом не "течет", то стоит задуматься не грипп ли это и обратиться к доктору", - сказала врач.

К счастью не каждая вирусная инфекция - это грипп, поэтому собеседница отметила признаки менее грозных простудных заболеваний.

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"Если же все начинается с насморка, недомогания, небольшой температуры, но при этом вы сохраняете некоторую активность, несмотря на слабость, то это, скорее всего не грипп", - резюмировала эксперт



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