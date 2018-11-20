Юрченко о "Карте гостя": каждый пользователь может стать режиссером своего отдыха

"Год назад был разработан один из универсальных инструментов, который позволяет потенциальному гостю получать достоверную и безопасную информацию о том, что он запрашивает, оптимизировать свои затраты и персонифицировать свой отдых. Более того, при использовании "Карты гостя" полностью исключен посреднический момент, что поможет сэкономить деньги, и при этом вы – режиссер своего путешествия. Уже 70 % граждан уходят от черпания информации с сайтов компаний к мобильным приложениям. Потому была разработана "Карта гостя России" в форме мобильного приложения. Абхазия сегодня является одной из пилотных территорий, которую гость узнает благодаря этому мобильному приложению", - сказала Юрченко.
Подробнее об этом читайте здесь: Абхазия на "Карте гостя": сможет ли мобильное приложение привлечь туристов