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Елена Юрченко
© Sputnik Бадрак Авидзба

Юрченко о "Карте гостя": каждый пользователь может стать режиссером своего отдыха

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О том, как работает "Карта гостя России", рассказала эксперт по внутреннему туризму Крыма, координатор проекта "Карта гостя" Елена Юрченко во время II Туристического форума "VISIT APSNY".

"Год назад был разработан один из универсальных инструментов, который позволяет потенциальному гостю получать достоверную и безопасную информацию о том, что он запрашивает, оптимизировать свои затраты и персонифицировать свой отдых. Более того, при использовании "Карты гостя" полностью исключен посреднический момент, что поможет сэкономить деньги, и при этом вы – режиссер своего путешествия. Уже 70 % граждан уходят от черпания информации с сайтов компаний к мобильным приложениям. Потому была разработана "Карта гостя России" в форме мобильного приложения. Абхазия сегодня является одной из пилотных территорий, которую гость узнает благодаря этому мобильному приложению", - сказала Юрченко.

Подробнее об этом читайте здесь: Абхазия на "Карте гостя": сможет ли мобильное приложение привлечь туристов

 



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