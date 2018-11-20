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Посол Хаддад: отношения между Сирией и Абхазией укрепляются

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Посол Сирии в России Рияд Хаддад во время общения с журналистами в Сухуме отметил, что отношения между его страной и Абхазией укрепляются.

Посол Сирийской Арабской Республики посетил выставку-ярмарку в столице Абхазии, организованную в рамках  II Туристического форума "VISIT APSNY".

"Мы с визитом в Абхазии, чтобы поделиться с ее народом своими достижениями за прошедший период. Прекрасно, что у сирийских ремесленников есть возможность провести здесь первую выставку, показать свою продукцию. Я очень рад тому, что вижу. Отношения между Абхазией и Сирийской Арабской республикой укрепляются. Мы вместе с народом Абхазии, который освободился от гегемонии Грузии. Те соглашения, которые были подписаны во время визита президента Абхазии в Сирию, будем пытаться осуществить на практике", - сказал Хаддад.

Отвечая на вопрос журналистов о том, возможен ли приезд президента Башара Асада в Абхазию, сирийский посол ответил, что идет работа  для осуществления такого визита.

Хаджимба встретился с послом Сирии

 



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