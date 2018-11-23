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Юлия Дубицкая
© Sputnik / Илона Хварцкия

Дубицкая: то, что в абхазском обществе некая норма - одна из форм насилия

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Психолог кризисного центра Ассоциации женщин Абхазии Юлия Дубицкая в пресс-центре Sputnik Абхазия рассказала, что люди порой удивляются тому, что они считали нормой, на деле оказывается одной из форм насилия.

"Есть три стадии насилия. Первая - психологическая, когда оказывается моральное давление, оно сказывается на самооценке женщины.  Вторая стадия - это физическое насилие,   и третья - сексуальное. К сожалению, в Абхазии мы встречаемся со всеми  тремя стадиями. Самая распространенная, конечно же, психологическое, но оно гораздо шире привычного понимания. Психологическое насилие - это не только унижения и оскорбления, но и проблема самовыражения женщины, когда нарушаются основные ее права. Многие люди не задумываются, что же есть психологическое насилие и как оно проявляется. Помимо того, что женщина бывает,  изолирована социально, экономически, есть еще нормы общения между двумя людьми, которые искаженно воспринимаются. То, что в нашем обществе воспринимается некой нормой, на самом деле не является таковым во взаимоотношениях мужчины и женщины, в семье, в частности. Это вопросы верности, экономического равенства и другие. На тренингах нам часто приходится говорить об этом. И люди порой искренне  удивляются, что то, что считалось  нормой, на самом деле тоже психологическое насилие", – сказала Дубицкая на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.

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