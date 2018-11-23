Дубицкая: то, что в абхазском обществе некая норма - одна из форм насилия

"Есть три стадии насилия. Первая - психологическая, когда оказывается моральное давление, оно сказывается на самооценке женщины. Вторая стадия - это физическое насилие, и третья - сексуальное. К сожалению, в Абхазии мы встречаемся со всеми тремя стадиями. Самая распространенная, конечно же, психологическое, но оно гораздо шире привычного понимания. Психологическое насилие - это не только унижения и оскорбления, но и проблема самовыражения женщины, когда нарушаются основные ее права. Многие люди не задумываются, что же есть психологическое насилие и как оно проявляется. Помимо того, что женщина бывает, изолирована социально, экономически, есть еще нормы общения между двумя людьми, которые искаженно воспринимаются. То, что в нашем обществе воспринимается некой нормой, на самом деле не является таковым во взаимоотношениях мужчины и женщины, в семье, в частности. Это вопросы верности, экономического равенства и другие. На тренингах нам часто приходится говорить об этом. И люди порой искренне удивляются, что то, что считалось нормой, на самом деле тоже психологическое насилие", – сказала Дубицкая на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия.

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Кампания "16 дней против гендерного насилия" проводится во всем мире с 1991 года. Абхазия присоединилась к акции с 2012 года. Цель – привлечь внимание общества к проблеме домашнего насилия.