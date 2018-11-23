Тужба о своей победе в шахматном турнире: стала полной неожиданностью

"Ежегодно проводится чемпионат по шахматам Российской академии народного хозяйства и управления при президенте России среди студентов и преподавательского состава. Я получил приглашение поучаствовать в этом турнире и с удовольствием согласился. Играли 50 человек, была острая интересная борьба, мне удалось занять первое место. В этом году я много работал, готовился к чемпионату России среди ветеранов, но не смог принять участие. Наработанные идеи, подготовка помогли. Я набрал 7 с половиной очков из 9, и занял первое место. О победе совсем не думал. Я привык, что обычно занимаю средние места в турнирах. Среди 50 участников, если бы занял 25 или 26 место был бы доволен. Победа для меня стала неожиданностью, но сказали, что я хорошо играл. Есть желание работать, и я продолжу играть ",- сказал Тужба.

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