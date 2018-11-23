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Константин Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тужба о своей победе в шахматном турнире: стала полной неожиданностью

Радио
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Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба рассказал ведущей радио Sputnik, что победа в шахматном турнире, который ежегодно проводится Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, стала для него полной неожиданностью.

"Ежегодно проводится  чемпионат  по шахматам Российской академии народного хозяйства и управления при президенте России среди студентов и преподавательского состава. Я получил приглашение  поучаствовать в этом турнире и с удовольствием согласился. Играли 50 человек, была острая интересная борьба, мне удалось занять первое место. В этом году я много работал, готовился к чемпионату России среди ветеранов, но не смог принять  участие. Наработанные идеи, подготовка помогли. Я набрал 7 с половиной очков из 9, и занял первое место.  О победе совсем не думал. Я привык, что обычно занимаю средние места в турнирах.  Среди 50 участников, если бы занял 25 или 26 место был бы доволен. Победа для меня стала неожиданностью, но сказали, что я хорошо играл. Есть желание работать,  и я  продолжу играть ",- сказал Тужба.

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