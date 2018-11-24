Новиков об Абхазии: может стать плацдармом для развития киноиндустрии

Российский актер Павел Новиков на круглом столе "Кино без границ" в Сухуме отметил, что у Абхазии есть все предпосылки для того, чтобы стать плацдармом для развития киноиндустрии.

"В Абхазии я уже второй раз. Есть фотографии детства, где я с бабушкой в Гагре. Замечательный край, гостеприимные люди, есть все предпосылки для того, чтобы Абхазия стала плацдармом для развития киноиндустрии, потому что сейчас очень много снимают. Здесь шикарные природные места. В основном снимают летом. Это мировой нонсенс, так как Россия зимняя страна, а у нас истории в основном летние, снимать в это время проще. На самом деле не стоит бояться, надо взяться и что-то делать", - сказал Новиков на круглом столе в Сухуме.

В качестве успешных примеров интереса к кино и развитию кинематографии артист привел фестиваль "Амурская осень", который 16 лет проходит в городе Благовещенск, а также "Кинокомпанию "Ярсинема" в городе Ярославль.

"У вас практически круглый год есть возможность снимать кино. В свое время Украина снимала 60 процентов телевизионного контента России. Сейчас же производство переехало в Минск. Почему бы вам не стать таким плацдармом для сьемок? Все зависит от желания", - отметил артист.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Представительство "Россотрудничества" совместно с абхазской киностудией "APSNY FILM" провели круглый стол в Сухуме на тему "Кино без границ".

Прошлое и будущее абхазского кино обсудили на круглом столе в Сухуме