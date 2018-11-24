Музыкант Аведикян: Абхазия дает мне вдохновение

Музыкант, мастер игры на дудуке, участник шоу "Минута славы" и "Голос" Арам Аведикян рассказал на круглом столе "Кино без границ" о том, что дает ему Абхазия для развития творческого потенциала.

"Я играл здесь в горах на дудуке, был самоучкой. Играл от души и с душой. Благодаря образованию в России выучил ноты, стал разбираться в музыке. В Москве есть система, а Абхазия дала мне душу, вдохновение, доброту, любовь родных и друзей. Находясь в Москве, я вспоминаю Абхазию, и внутри у меня добрая энергия. На этой энергии строится все мое творчество. Абхазия дала мне эту энергию. Спустя два года я приехал, и у меня мурашки от того, что я здесь, дома",- сказал Аведикян.

В столице Абхазии в пятницу 23 ноября прошел круглый стол на тему "Кино без границ". Мероприятие было организовано представительством "Россотрудничества" совместно с абхазской киностудией "APSNY FILM".

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