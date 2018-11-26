Габния рассказал об изменениях в Конституции Абхазии

О том, какие инициативы по изменению статей Конституции Абхазии обсуждаются в настоящее время и как менялся главный документ страны с момента его принятия, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы Администрации президента Абхазии Гиви Габния.

26 ноября в Абхазии отмечают День Конституции. 24 года назад Верховный Совет Абхазии принял "Конституцию суверенного, демократического, правового государства — Республики Абхазия".

"Что было реализовано или не реализовано? Вся наша жизнь происходила, исходя из Конституции. Все наши достижения, все моменты защиты – все благодаря Конституции. За это время, конечно, какие-то изменения были внесены в Конституцию. Первое изменение было внесено в 1999 году, когда мы немного ограничили в возможностях судейский корпус. Мы внесли изменения и с точки зрения изменений в Конституцию, придумали сложный механизм, который не допускает мысли, что можно всегда поменять в Конституции все, что там есть. Я считаю, это тоже завоевание для нашей действительности и для нашего государства", - сказал Габния.

Он напомнил, что неизменными остаются статьи Конституции, касающиеся независимости и суверенитета Абхазии.

"Это незыблемо, их трогать нельзя. Можно предлагать любые изменения, кроме основ нашего государства. Можно вносить изменения с точки зрения взаимоотношения между ветвями власти, с точки зрения прав граждан, можно говорить, непосредственно, о самой власти. Сейчас идут разговоры и многие политические силы думают уже, исходя из этого дозволенного ракурса. Еще в начале года в Послании президента Абхазии Парламенту глава государства предложил внести изменения в Конституцию с точки зрения утверждения кандидатуры премьер-министра Парламентом. То есть президент, как глава исполнительной власти, предлагает, а законодательная власть в лице Парламента утверждает кандидатуру. Это конституционное изменение и это шаги. Думаю, что в скором будущем пойдут инициативы и с этой точки зрения, уже пошла инициатива от депутатов, насколько я знаю. Помимо этого, есть инициатива депутатской группы, чтобы упразднить должность вице-президента в Абхазии. Есть инициатива внести изменение в образование избирательной системы, переход на смешанную систему, увеличение количества депутатов. Эту инициативу также предложил президент, и она уже прошла первое чтение в Парламенте прошлого созыва. Идея есть и ее будут продвигать субъекты законодательной инициативы. Думаю, что надо это делать. Мы уже имеем какой-то опыт и с точки зрения политической борьбы, выборов. Поэтому, думаю, настал тот момент, когда общество тоже понимает, что какие-то изменения здесь нужны. Не торопясь мы все равно к этому приходим. Думаю, что это взвешенный вариант и он может быть с меньшими ошибками", - отметил Гиви Габния.

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