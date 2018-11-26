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Ищенко о деле Вышинского: не удивлюсь, если еще начнут хватать и сажать

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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (104)
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На Украине постоянно идут разговоры о том, что у них есть "неправильные СМИ", которые надо запретить, считает российский политолог Ростислав Ищенко.

"Я думаю, что вряд ли  в мире изменится отношения конкретно к делу Вышинского, потому что в мире тогда должно измениться отношения вообще к политическим заключенным. А на Украине это, к сожалению, не один Вышинский. Там многие сидят по явным политическим статьям. То есть, если мнение меняется, оно меняется комплексно, а не по одному вопросу. Я достаточно внимательно отслеживаю прессу и не видел, чтобы мир был озабочен судьбой Кирилла Вышинского, так же, как он не озабочен  судьбой других заключенных на Украине. До сих пор наши западные друзья и партнеры, которые называют себя цивилизованным миром, делают вид, что там все в порядке и ничего страшного не происходит. Было бы  странно, если бы они человека, которого обвиняют в подрывной деятельности против Украины в пользу России, и взяли бы и выпустили из тюрьмы. Я здесь логики не вижу. Судя по всему, режим, как раз наоборот, собираются ужесточать. Я не удивлюсь, если еще начнут хватать и сажать", - сказал Ищенко в эфире радио Sputnik.

Кирилл Вышинский: есть четкое указание держать меня в тюрьме>>

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (104)


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