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Николай Трапш
© Sputnik / Томас Тхайцук

Трапш о словах Зурабишвили о мирном возвращении Абхазии: пока Грузия активно вооружается

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Политолог Николай Трапш в интервью Sputnik Абхазия прокомментировал заявления избранного президента Грузии Саломе Зурабишвили о возвращении Абхазии в состав Грузии мирным путем.

"Все эти заявления ничего не стоят до той поры, пока не выражены документально. Трамп тоже на выборах много чего обещал, но из этого и 10% не выполнено не только по отношению к России, но и к внутриамериканским проблемам, то же самое будет происходить и здесь. Если в результате Женевских переговоров будет подписано рамочное соглашение о неприменении силы для разрешения конфликта, тогда можно будет говорить, что это какая-то целевая программа, которая будет отличать нового президента Грузии от его предшественников. Пока это укладывается в общую риторику. Более того, Грузия по-прежнему вооружается, активно привлекает ресурсы западных союзников, проводит военные маневры. Пока на деле отказа от вооруженного разрешения грузино-абхазского конфликта мы не видим", - сказал Трапш.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.    

Независимый кандидат, поддерживаемый правящей партией "Грузинская мечта", Саломе Зурабишвили одержала победу на выборах президента в Грузии.

Трапш о мирных намерениях нового президента Грузии: предвыборная риторика



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