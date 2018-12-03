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Заместитель директора аналитического департамента компании Альпари Анна Кокорева
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Кокорева о выходе Катара из ОПЕК: ситуация не очень хорошая

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Заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева в эфире радио Sputnik предположила, почему Катар решил выйти из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

В Дохе заявили о выходе из Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года. Решение озвучил госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби.

"Выход Катара из ОПЕК – это не очень хорошая ситуация, потому что страна не последняя в ОПЕК. У Катара было неплохое лобби в ОПЕК, связанное с тем, что они находятся в контрах с Саудовской Аравией. Раньше они были вместе и продвигали единую политику в ОПЕК, а сейчас ситуация меняется. Вероятно, этим и продиктован выход", - сказала Анна Кокорева в эфире радио Sputnik.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — международное межправительственное объединение, созданное нефтедобывающими государствами для контроля квот добычи сырья.

Доля катарской нефти в суммарной добыче картеля в прошлом году составила 1,85%. Сейчас страна добывает около 620 тысяч баррелей нефти в сутки. Доха входила в ОПЕК 57 лет. После заявлений аль-Кааби котировки нефти резко пошли вниз.

В Катаре заявили о выходе из ОПЕК



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