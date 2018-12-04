Басария рассказал об электроснабжении Абхазии в зимний период

Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с генеральным директором РУП "Черноморэнерго" Асланом Басария во вторник 4 декабря.

"На сегодняшний день уровень воды в в Джварском водохранилище составляет около 486 метров, приток воды – 70 кубов, предыдущие два дня приток составлял около 210 кубов воды, это достаточно хорошие показатели. Но тем не менее это все связано с количеством потребленной электроэнергии в Абхазии в зимний период. Практически все 100 процентов выработки ИнгурГЭС и перепадной ГЭС в зимний период получает республика Абхазия и, естественно, зачастую не хватает той воды, которая сосредоточена в Джварском водохранилище для покрытия нужд республики. Это зависит все от погодных условий и от той экономии электроэнергии, которую мы сможем либо запретительным образом реализовать, мы говорим про незаконную деятельность, либо, если наши граждане будут более экономно подходить к электропотреблению. Но в случае, если наступит такой период, мы как всегда надеемся на помощь руководства страны, на помощь правительства, чтобы Российская Федерация применила ту же схему, которая была отработана в прошлом году, хотя в прошлом году нам не понадобился переток, но система эффективно работала, когда российские специалисты приезжали, смотрели на все приборы, ездили на плотину, делали свои выводы, которые полностью соответствовали всем тем данным, которые мы им предоставили. В этом случае у нас есть очень хороший опыт. Но конечно мы будем надеяться на то, что мы сможем пройти эту зиму без перетока", - сказал Басария в беседе с президентом Абхазии.

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