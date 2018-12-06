Джопуа: в борьбе с нашествием шакалов поможет только ружье

В Очамчырском районе зафиксированы случаи нападения шакалов на детей.

"Нужны какие-то поощрительные методы для охотников, нужно их привлекать, снабжать боеприпасами. Естественно, чтобы это все было под контролем. В Очамчырском районе несколько лет назад практиковалось денежное поощрение охотников за отстрел шакалов. Это было в единственном районе Абхазии. А сейчас там такой практики нет. Тем не менее поможет только ружье, другого подхода нет в отношении шакалов. Что касается непосредственно нашей службы, то мы осуществляем ветеринарный надзор в этом вопросе. Если шакал укусит человека, то приходится делать диагностику заболевания бешенством, а потом проводить профилактические прививки. По этой теме обязательно должно работать национальное телевидение", - сказал Джопуа.

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Два человека пострадали от нападения шакалов в Очамчыре за последнюю неделю