Кварчия о фестивале народных ремесел в Абхазии: создадим конкуренцию китайским сувенирам

Первый Республиканский фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии откроется в Сухуме 12 декабря, рассказал на пресс-конференции в Sputnik организатор фестиваля, директор Центра народного творчества Абхазии Нури Кварчия.

"Цель фестиваля – продвижение абхазских мастеров, которые пока в основном работают только для себя, и о них мало кто знает. Как видите, нашу республику заполонили китайские товары. У нас курортная страна, приезжим предлагают какие-то дешевки, но я уверенно могу сказать, что уже все желающие могут приобрести оригинальные и близкие по тематике к Абхазии вещи у участников нашего фестиваля", – отметил Кварчия.

Фестиваль народных промыслов и ремесел Абхазии откроется 12 декабря в 13:00 в новом зале Коммандитного товарищества "НУР" в Сухуме. Продлится выставка до 19 декабря. Вход свободный.

Сделано в Абхазии: фестиваль народных промыслов и ремесел пройдет в Сухуме