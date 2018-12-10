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Топчьян о гендерном насилии: радует, что в Абхазии говорят об этом открыто

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Итоги кампании "16 дней против гендерного насилия" в эфире радио Sputnik подвела член правления Ассоциации женщин Абхазии (АЖА) Мариетта Топчьян.

"В этом году кампания, на наш взгляд, имеет больший охват и воздействие.  Люди узнали об акции, с чем она связана, и что такое семейное насилие до начала кампании на пресс-конференции в агентстве Sputnik. Нами были проведены информационные встречи в районах. В них участвовали гражданские активисты, представители власти из отделов образования, опеки, правоохранительных органов, были и медицинские работники. Они узнали о последствиях страшного явления, которое, к сожалению, имеет место в нашей стране и о том, как надо реагировать. В районах были интересные встречи, и приятно, что к компании присоединяются  новые организации, и не только женские. Проблема семьи и справедливого распределения ролей в нашем обществе в целом очень важна. На встречах разрушались стереотипы и мифы, касающиеся суждений о том, что женщина сама виновата в происходящем в семье, или то, что это только внутреннее дело. Теперь такое редко слышишь от людей на встречах. Людей больше интересовал вопрос последствий негативной атмосферы для детей, для здоровья. На встречах  говорили  о пробелах в воспитании, в системе образования, о том, что заметно, как институт семьи ослаблен. В Ассоциации женщин Абхазии мы собираем данные тех, кто  обратился к нам за помощью в приемную. Но это маленькая верхушка  айсберга, которая намекает на весь масштаб проблемы. Единственное, что меня радует, люди не боятся говорить об этом, открыто", - отметила Топчьян.

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В рамках кампании "16 дней против гендерного насилия", которая завершается 10 декабря, Ассоциация женщин Абхазии провела тематические тренинги, круглые столы, кинопросмотры. В этом году впервые к кампании присоединились и мужчины, которые сфотографировались с табличкой, выражая тем самым свое негативное отношение к насилию.

Беседу более подробно слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.



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