Мамонтов о фейках: их использовали еще в средние века

Известный российский журналист и медиаэксперт рассказал об истории возникновения актуального явления. В беседе на радио Sputnik Молдова он отметил, что фейковые новости и дезинформация — далеко не новая проблема.

Известный российский журналист и медиаэксперт, генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", действительный член Академии прессы Владимир Мамонтов в эфире радио Sputnik Молдова рассказал об истории возникновения фейковых новостей.

"История явления весьма длительная. Например, когда какой-нибудь полководец или государственный деятель возвращался с войны, он желал выставить себя в чуть более героическом свете, чем это было на самом деле. В средние века, правда, грязью поливали в прямом смысле — со вторых этажей домов. И неизвестно, хуже ли это, чем потоки информационной грязи в наше время", — заявил Мамонтов.

По его словам, сегодня проблема обострилась в том числе из-за того, что люди все сильнее погружаются в виртуальную реальность.

"Те, кто хочет сделать нам больно или обмануть, все реже прибегают к реальному миру. Зачем таскать реальные пушки и снаряды в траншеях, когда есть виртуальный мир?" — задался вопросом эксперт.

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Фейковая новость — информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в социальных сетях и СМИ.