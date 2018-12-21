Ергунова о городской среде Сухума: заборы говорят о крестьянском мышлении

С 17 по 21 декабря в Сухуме на базе культурной площадки SKLAD при поддержке Евросоюза и ПРООН проходит второй этап Урбанистического форума, где рассматриваются вопросы городского активизма в совершенно разных областях.

Сухумский Урбанистический Форум "Среда обитания" проходит с октября 2018 по март 2019 и включает 4 блока: "Тактический урбанизм", "Перезагрузка постсоветского города", "Экология современного города", "Безопасность на дорогах". Эксперт второго блока - создатель сети Центров прикладной урбанистики Святослав Мурунов.

"Каждый день мы получали новые данные. Вводные данные, которые нам озвучил Святослав Мурунов, касались ответа на вопрос, кто мы. Он объяснял, кем люди себя видят и кем позиционируют. Когда он приводил те или иные примеры, становилось понятно, откуда у человека есть какие-то убеждения. К примеру, он объяснил, что люди, в целом, в постсоветском обществе делятся на четыре категории по философскому мировоззрению – люди с крестьянским мышлением, с заводским мышлением, советский человек-герой и современный человек. Современный человек – это, скорее, европейский человек. В каждом из нас кого-то больше. Если я говорю о своих чувствах, люблю их выражать, если мне важно, как светит солнце, как шумят деревья и в то же время я хочу, чтобы вокруг моего дома был забор, а живу я при этом в городе, то это говорит о том, что я больше крестьянин. Это простейший пример, но уже становится понятно, почему в городе так много заборов. Потому что в город заехало много крестьян, произошло это в основном после войны. И сейчас это невозможно не учитывать. Не надо говорить о том, что крестьян нужно выселить из Сухума, надо просто понимать свою идентичность. В то же время крестьянин – это человек, который может быть художником, так как крестьянское мышление очень свойственно художникам, потому что они очень чувственные люди. А, например, для заводского человека важно идти по прямой, чтобы все было понятно, у него нет собственного "я", он готов просто говорить, не хочу ни о чем думать, не хочу рефлексировать, просто скажите, что нужно делать, я пойду и сделаю. В каждом из нас есть и такой человек тоже, но все зависит от того, какого человека в нас больше или меньше. Совесткий герой – это человек, готовый все сделать, полететь в космос, а после этого умереть. После того как он совершит подвиг, он должен исчезнуть и никто не должен узнать, что он простой человек. Все это было интересно узнать и с этой точки зрения анализировать людей", - рассказал Татьяна Ергунова.

Городские "сумасшедшие": как "перезагрузить" постсоветский Сухум>>

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.