22:12 22 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.01
  • EUR77.97
Поиск
Лали Сакания
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сакания о росписи на витринах к Новому году: люблю создавать праздник

Радио
Получить короткую ссылку
13 0 0

О том, как создать праздник с помощью рисунка на стекле, что для этого необходимо, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала художница Лали Сакания.

"Я сама человек-праздник, и я очень люблю создавать людям праздник, а особенно детям. Для окрашивания витрин я используется гуашь, иногда маркер для стекла на водяной основе. Чтобы осуществить то, что рождается в моей голове, я использую любые подручные средства. Так как рисунок изнутри, он может держаться очень долго, а смывается легко, водой. В Абхазии сейчас многие перед праздниками расписывают витрины, это очень популярно. И даже студенты рисуют и создают праздник",  - рассказала Сакания.

Миссия - нарисовать Новый год: мастер-класс от сухумской художницы>>



Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Аутентичная Япония: последний семейный суши-бар, затерянный на окраине Токио
Праздник своими руками: в Сухуме начал работу новогодний Арт-маркет
Праздник своими руками: в Сухуме начал работу новогодний Арт-маркет
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia