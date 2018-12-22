Сакания о росписи на витринах к Новому году: люблю создавать праздник

"Я сама человек-праздник, и я очень люблю создавать людям праздник, а особенно детям. Для окрашивания витрин я используется гуашь, иногда маркер для стекла на водяной основе. Чтобы осуществить то, что рождается в моей голове, я использую любые подручные средства. Так как рисунок изнутри, он может держаться очень долго, а смывается легко, водой. В Абхазии сейчас многие перед праздниками расписывают витрины, это очень популярно. И даже студенты рисуют и создают праздник", - рассказала Сакания.

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