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Амиран Лагвилава
© Sputnik / Александр Натрускин

Лагвилава объяснил, почему в Абхазии ежегодно приходится выбрасывать мандарины тоннами

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Руководитель госкомпании "Абхазпродэкспорт" Амиран Лагвилава в интервью Sputnik прокомментировал появившееся в соцсетях видео со свалкой испорченных мандаринов.

"Из года в год хозяйства, которые занимаются выращиванием мандаринов, выбрасывают огромное количество нестандартных, то есть мелких, испорченных вредителями или некачественно собранных мандаринов, которые попали на склады с механическими повреждениями. Ежегодно 20-30 процентов мандаринов, к сожалению, приходится утилизировать. Мы говорим о том товаре, который не предназначен для экспорта и не имеет товарного вида. В Абхазии необходимо наладить безотходное производство цитрусовых", - сказал Лагвилава. 

Мандарины на свалке: почему в Ткуарчале выбросили тонны цитрусовых

Темы:
Оранжевое настроение (16)

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Теги:
мандарины


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