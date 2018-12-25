Лагвилава объяснил, почему в Абхазии ежегодно приходится выбрасывать мандарины тоннами

"Из года в год хозяйства, которые занимаются выращиванием мандаринов, выбрасывают огромное количество нестандартных, то есть мелких, испорченных вредителями или некачественно собранных мандаринов, которые попали на склады с механическими повреждениями. Ежегодно 20-30 процентов мандаринов, к сожалению, приходится утилизировать. Мы говорим о том товаре, который не предназначен для экспорта и не имеет товарного вида. В Абхазии необходимо наладить безотходное производство цитрусовых", - сказал Лагвилава.

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