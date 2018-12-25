Мандарины на свалке: почему в Ткуарчале выбросили тонны цитрусовых

В соцсетях распространилось видео, на котором свалены в кучу мандарины госхоза "Аиааира" в Ткуарчалском районе. О том, почему предпринимателям пришлось выбросить товар, какие проблемы у хозяйств Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В ткуарчалском госхозе "Аиааира" утилизировали 250 тонн мандаринов, негодных для экспорта, объяснил ситуацию Sputnik замдиректора предприятия Омар Цвижба.

"Это те мандарины, которые мы выбрасываем каждый год. Обычная история. Это не то, чтобы мы не смогли реализовать. Это отход, нестандартные мандарины, которые не реализуются. Конечно, они вкусные, но мелкие. Обычно у нас продаются средние и крупные мандарины, остальные мы выбрасываем, потому что просто-напросто некуда девать. Такая практика во всех совхозах", - заверил Цвижба.

Всего "Аиааира" в 2018 году собрал 500 тонн мандаринов. Из них половину пришлось отправить на свалку. Кадры попали в интернет.

Пользователи соцсетей стали активно комментировать ролик. Многие предположили, что предпринимателям пришлось выбросить товар из-за проблем перевозки через российско-абхазскую границу.

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По словам руководителя госкомпании "Абхазпродэкспорт" Амирана Лагвилава, проблема утилизации некондиционных мандаринов существует давно.

"Каждый год в самый разгар мандариновой лихорадки большое количество цитрусовых экспортируется в Россию. Комментируя ролик, который активно крутится в соцсетях, могу сказать следующее: из года в год хозяйства, которые занимаются выращиванием мандаринов, выбрасывают огромное количество нестандартных, то есть мелких, испорченных вредителями или некачественно собранных мандаринов, которые попали на склады с механическими повреждениями. Мы говорим о том товаре, который не предназначен для экспорта и не имеет товарного вида", - пояснил Лагвилава.

Руководитель "Абхазпродэкспорта" считает, что в Абхазии нужно наладить безотходное производство цитрусовых. Для этого в республике необходимо создать перерабатывающий завод.

"Прежде всего, нам нужно научиться делать концентрат из мандарина. Сок в чистом виде очень сложно хранить. Нужны огромные емкости. Мы ведем переговоры на предмет покупки, установки нужного оборудования в Абхазии, которое могло бы производить концентрат. Концентрат стоит хороших денег, он ликвиден. И те собственники, которые сегодня утилизируют эти нестандартные мандарины, могли бы перемещать товар на это производство", - подчеркнул Лагвилава.

Замдиректора госхоза "Аиааира" Омар Цвижба отметил, что такой завод дал бы возможность частникам реализовывать нестандартные мандарины и тем самым покрывать некоторые расходы.

"Мы бы их по три-четыре рубля продавали, чтобы покрыть какой-то расход. Выкинули примерно 250-300 тонн. Каждый год мы выкидываем примерно столько. Единственное наше пожелание – консервный завод", - сказал замдиректора.

Почем товар

По словам Цвижба, у предприятия с реализацией высококачественных мандаринов проблем нет. Покупатели сами приезжают. Цену, по которой продают товар, Цвижба не стал разглашать - все зависит от того, как договорятся.

Директор же госхоза Даур Джопуа сетует, что в этом году мандарины, несмотря на высокий урожай, нерентабельны.

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"На границе нужно платить за перевозку 12-13 рублей, сборщикам нужно платить за работу, а цена на мандарины низкая. Мы много вложили в госхоз, четыре раза в этом году обработали деревья от клопа. А в итоге спроса нет. Ко мне приезжали покупатели, за 15 рублей хотели мандарины. У меня вся работа, не считая сбора, погрузки, сортировки около 25 рублей "садится", - пожаловался он.

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Централизованно в Абхазии мандарины принимает только госкомпания "Абхазпродэкспорт", цена начинается с восьми рублей за килограмм.