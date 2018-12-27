Гарцкия: летний туризм работает на прибыль, зимний – на авторитет

За последние годы в Абхазии в разы увеличилось число отелей, принимающих туристов в зимний период, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия министр по курортам и туризму республики Автандил Гарцкия.

Как отметил министр, еще четыре года назад в Абхазии было всего около 10 отелей в Абхазии принимали туристов в зимний период, сегодня их уже 35.

"В Абхазии все больше и больше становится объектов, которые переквалифицировались на восстановительный туризм. Здесь же дело в интересе, в доходности. Люди стали понимать, что медицинские услуги приносят в пять раз больше прибыли, чем простой пляжный туризм, включающий в себя только проживание и питание. Люди стали понимать, что медицинский вид туризма намного доходнее", - рассказал Гарцкия.

Он также отметил, что те отели, которые принимают гостей зимой, готовят также и новогоднюю программу.

"Они работают с нашими коллегами из России. Это, конечно, все прибыльно, но нужно помнить, что для Абхазии пока зимний туризм должен быть больше имиджевым в плане цен. В Адлере в Олимпийском парке в отеле цены на одного человека составляют до 300 рублей, что очень дешево. Очень сложно конкурировать. И мы должны понимать, что зимой нужно не зарабатывать, а больше зарабатывать авторитет на гостеприимстве", - сказал Автандил Гарцкия.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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