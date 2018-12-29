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Шеф-повар Эрукян рассказал, с чего правильно начинать праздничную трапезу

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Как приготовить вкусные и полезные блюда к новогоднему столу, а также с чего начинать праздничную трапезу, в эфире радио Sputnik рассказал шеф-повар Арарат Эрукян.

Как отметил шеф-повар, в последнее время люди начали следить за своим здоровьем, начали придерживаться правильного питания, так как пища решает одну из главнейших задач для здоровья человека.

"Мы с детства привыкли к классической новогодней еде – к салату "оливье", к холодцу и другим блюдам. Многие ждут это время, чтобы все это покушать за время праздника. Но я считаю, что нужно менять свои старые привычки. Я сам люблю блюда с грибочками, есть очень полезные для здоровья японские грибы, очень полезно для здоровья мясо индейки, потому что эта птица невосприимчива к разным лекарствам, они не выживают от них и поэтому мясо индейки невозможно испортить ГМО. Поэтому желательно больше использовать мясо индейки. Овощи, фрукты – тоже приносят пользу. Полезен также и правильный жир, что на сегодняшний день доказано", - поделился своими знаниями Эрукян.

"Меломан" кухни, как Арарата Эрукяна называют знакомые за то, что он любит различные кухни, поделился своими советами и о том, какие холодные закуски можно приготовить к празднику, отмечая, что нужно стараться есть все вкусно, полезно и в меру.

Подробнее слушайте в подкасте.

Праздничную трапезу лучше начинать с небольшого количества хорошего вина. Если рыбный стол намечается, то белого вина, если мясной – то красного вина. Потом нужно уже переходить к закускам, после чего уже к горячим блюдам. Раньше было принято после еды кушать фрукты, но сейчас уже правильным считается фрукты употреблять до еды. Я сам два часа после еды не пью воду, только за полчаса до еды, сахар полностью убрал и все мучное. На себе я уже столько всего испытал, что понял, в конце концов, что это правильно. Я призываю всех перейти к правильному питанию", - сказал шеф-повар.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

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Теги:
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