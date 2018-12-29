Кобахия рассказал, чем уникален найденный в Абхазии склеп

"Это первый на территории Абхазии склеп-захоронение православных. Мы сейчас думаем, каким образом провести там археологические исследования. Такие были обнаружены в Киеве, в Ростове и в других городах. Это нечастое явление. В таких склепах погребали известных, богатых горожан или священнослужителей. Найденный склеп мы пока засыпали. Хорошо, что нам сразу же после обнаружения позвонили, с владельцами объекта обязательно подпишем особые охранные обязательства", - сказал Кобахия.

Хозяйственный день: в Абхазии строители случайно обнаружили древний склеп