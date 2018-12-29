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Батал Кобахия на пленарном заседании на Международной конференции 10 лет признания: итоги и перспективы в Сухуме в среду 22 августа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кобахия рассказал, чем уникален найденный в Абхазии склеп

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О том, какую ценность представляет собой случайно обнаруженный на территории пансионата "Айтар" склеп, в эфире радио Sputnik рассказал замминистра культуры и историко-культурного наследия Абхазии Батал Кобахия.

"Это первый на территории Абхазии склеп-захоронение православных. Мы сейчас думаем, каким образом провести там археологические исследования. Такие были обнаружены в Киеве, в Ростове и в других городах. Это нечастое явление. В таких склепах погребали известных, богатых горожан или священнослужителей. Найденный склеп мы пока засыпали. Хорошо, что нам сразу же после обнаружения позвонили, с владельцами объекта обязательно подпишем особые охранные обязательства", - сказал Кобахия.

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