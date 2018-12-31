Кварацхелия об атмосфере на Центральном рынке Сухума: все хотят купить самое лучшее

"У людей хорошее настроение, все носятся, вертятся, пытаются купить все самое лучшее к Новогоднему столу и, тем не менее, у них хорошее настроение. Многие не согласились дать нам интервью, потому что очень торопились, но все-таки нашлись и те, которые остановились и рассказали нам какая у них продуктовая корзина, как они собираются встретить Новый год. Праздничная атмосфера чувствовалась, и думаю, что к 12 часам ночи люди успеют завершить все свои дела и встретят Новый год, как они этого желают", - отметила Кварацхелия в беседе на радио Sputnik Абхазия.

Полную беседу слушайте на радио Sputnik Абхазия.

Новогодний переполох: Cухумский рынок накануне праздника