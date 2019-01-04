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Олег Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук

Барциц: жители России хотят видеть абхазскую продукцию на своих рынках

Радио
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О том, какая работа ведется для того, чтобы абхазская продукция была востребована на внешнем рынке, в беседе на радио Sputnik рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

"Абхазские бренды востребованы на внешних рынках, мы тоже приложили определенные усилия для того, чтобы разогреть этот рынок, развернуть его в сторону абхазской продукции. Люди в регионах России хотят видеть абхазскую продукцию. Но у нас ее недостаточно, нам необходимо налаживать наше внутреннее производство", - сказал Барциц.

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Торговый представитель Абхазии в России отметил, что жители России также ждут продукцию завода по очистке и фасовке меда. У Абхазии должна быть еще одна мощная экспортная позиция, это может быть продукция наших пчеловодов, подчеркнул  Барциц.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.



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