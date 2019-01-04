Успехи и новые вызовы: торговый представитель Абхазии в России подвел итоги 2018 года

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц в эфире радио Sputnik подвел итоги работы Представительства в 2018 году и рассказал о задачах в новом году.

Sputnik

Чего удалось достичь

Говоря об итогах ушедшего года, торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц отметил, что это было время упорной работы загранпредставительств: Торгового представительства Абхазии в России и Международно-культурного торгового центра Абхазии.

© Фото : Алексей Стефанов Абхазия завоевала 11 золотых наград на выставке "Золотая осень-2018"

"Год был непростым. Мы приложили серьезные усилия для того, чтобы выполнить стаявшие перед нами задачи. Подводя кратко итоги года, можно сказать, что проделана серьезная работа, которая получает достаточно неплохие оценки со стороны наших партнеров и руководителей", - сказал Барциц.

Абхазские производители в 2018 году приняли участие в сельскохозяйственной выставке "Золотая осень".

"К основным работам в 2018 году можно отнести уже достаточно широко известное участие наших сельхозпроизводителей в крупнейших мероприятиях, которые проходят в России, это "Золотая осень", - подчеркнул Барциц.

Также он рассказал о том, что Торговый дом "Абхазия" видоизменил свою работу и основная активность ушла с продовольственной торговой площадки "Фуд Сити" в регионы.

Хаджимба: успех участия в "Золотой осени" помогает Абхазии состояться>>

"Мы это сделали сознательно, конечно, это мероприятие культурного характера – это взаимодействие с нашей абхазской московской диаспорой, с нашим Всемирным конгрессом абхазо-абазинского народа, с которыми мы сотрудничаем достаточно активно и тесно", - отметил Барциц.

Что не удалось сделать

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц рассказал и о том, чего не удалось достичь в ушедшем 2018 году. В качестве примера он привел презентацию амбициозного проекта, который Торговое представительство помогло представить на Международном абхазско-российском экономическом форуме.

"Речь идет о проекте по выращиванию морепродуктов в акватории Абхазии. Проект масштабный, амбициозный, мы не ставим на этом проекте крест, мы просто пытаемся его по-другому структурировать с помощью консультантов, наших российских коллег, нам удастся раздробить его на несколько этапов и, надеюсь, что в 2019 году мы приступим к осуществлению первого этапа по реализации этого проекта", - подчеркнул он.

О "Дарах Абхазии"

В последние годы были нередки случаи, когда в различных регионах России недобросовестные предприниматели продавали различную продукцию под видом абхазской. Для того чтобы пресечь подобные действия, была проведена большая работа, отметил Олег Барциц.

"Проведена серьезная борьба с этими недобросовестными предпринимателями, и результатом этого стало то, что они свернули свою активность практически во всех регионах России, где были отмечены", - сказал он.

Предугадать, где и когда появятся недобросовестные торговцы, практически невозможно, однако необходимо быстро реагировать, когда об их деятельности становится известно, говорит Барциц.

"В качестве примера могу привести Хабаровск, где они попытались развернуть масштабную ярмарку, по сигналу одной из наших соотечественниц по фамилии Аргун, ярмарку закрыли", - заметил он.

Торговый представитель Абхазии в России сказал, что только на рекламу устроители ярмарки потратили серьезные деньги, которые исчислялись не одним миллионом рублей.

"Они рассчитывали на долгосрочную перспективу извлечения прибыли из этой своей затеи. Забегая вперед, говорю, что мы практически через сутки закрыли эту ярмарку при взаимодействии с местными органами, они понесли серьезные убытки", - подчеркнул Барциц.

При этом он заметил, что бывают рецидивы, которые оперативно пресекаются. Попытки реализовать продукцию под видом абхазской говорят о том, что бренд востребован на внешних рынках.

"Мы тоже приложили определенные усилия для того, чтобы разогреть этот рынок и развернуть его в сторону абхазской продукции. Сейчас российский рынок ждет продукцию нашего завода по очистке и фасовке меда. Мы хотим, чтобы в Абхазии появилась еще одна мощная, серьезная, значительная импортная позиция, это может быть продукция наших пчеловодов. Думаю, это произойдет", - сказал торгпред.

Барциц: "Дары Абхазии" в России легально представляют только "Региональные ярмарки">>

О цитрусовых

Торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц напомнил, что в периоды Советского Союза республика вывозила порядка 120 тысяч тонн мандаринов, а сегодня об этом приходится только мечтать. В этом году вывезено более 20 тысяч тонн цитрусовых, этот результат лучше, чем прошлогодний, который был провальным, отметил он.

© Sputnik / Артур Лебедев Абхазские мандарины самые сочные: эксперты Роскачества нашли их с трудом

"По моим данным, произведено и выращено около 35-40 тысяч тонн мандаринов, половина вывезена, мы с вами видели вопиющие кадры в социальных сетях, когда из-за того, что нет производства, пропадает очень много сырья. Повторение подобных проявлений недопустимо, нам нужно быстро реагировать, сама ситуация уже диктует свои пути выхода из этого", - говорит Барциц.

Торгпред рассказал, что встречался с министром сельского хозяйства республики Амираном Какалия, который выразил серьезную обеспокоенность ситуацией с цитрусовыми.

"Мы говорили, что нужно разворачивать компактные мелкие производства в местах, которые доступны крупным хозяйствам и местам сбора нашей цитрусовой продукции. Что же касается внешнего рынка, я знаком с оценками качества, с оценками специалистов, и действительно наши цитрусовые - бренд мировой", - подчеркнул он.

Тем, что абхазские мандарины высоко востребованы, пользуются другие участники рынка в частности, китайцы, которые заполнили рынки, говорит Барциц.

"Перед Новым годом мы попытались промониторить ситуацию в крупных сетях, сотрудники Торгового представительства проехали по самым крупным сетям московского региона. Крупные сети, которые дорожат своей репутацией, заявили, что они не позволяют себе двигаться по такому пути. Нам не удалось выявить в крупных сетях подмены с использованием наших брендов", - заметил он.

Абхазский экспорт цитрусовых показал четырехкратный рост>>

В то же время Барциц сказал, что не представляется возможным контролировать частные, муниципальные мелкие рынки и различные торговые площадки.

"Поэтому раз есть спрос, то соответственно могут быть и предложения со стороны недобросовестных участников рынка", - подчеркнул Барциц.

О задачах на 2019 год

Говоря о планах на 2019 год, Олег Барциц сказал, что необходимо работать и с организацией новых производств, новых хозяйств в республике.

"Мы должны получать источники нашего сельскохозяйственного сырья, а это инвестиции в агрономию, это инвестиции и новые закладки, вот чем необходимо заниматься", - говорит он.

© Sputnik Бадри Есиава Хаджимба: Россия продолжит оказывать помощь сельскому хозяйству Абхазии

Олег Барциц считает, что в республике нужно создавать пункты сбора сельскохозяйственной продукции.

"Это можно сделать в нескольких районах, облегчить таким образом путь производителям для того, чтобы они могли сдавать, а мы покупать эту продукцию, а дальше государству с помощью таких структур, как "Абхазпродэкспорт", вывозить. Я думаю, это будет более активно продвигать нашу продукцию на внешний контур. Задача "Абхазпродэкспорта" - вывезти эту продукцию, наша задача - создать условия ее реализации в России. Мы готовы содействовать этой совместной работе", - сказал он.

В наступившем году, как и ранее, Абхазия будет активно выставлять свою продукцию на различных выставках, сообщил Барциц.

"Я думаю, мы также будем участвовать в крупных выставках и ярмарках – это то, что популяризирует нашу страну. Мы не можем уходить с этих площадок. Я думаю, для небольшого государства, каким является Абхазия, заявлять о себе на различных площадках крайне важно, другого подхода я не приемлю. Как бы ни было тяжело это делать финансово, нужно понимать, что мы должны активно продвигать свои возможности, тем более когда есть окна для реализации таких возможностей", - сказал торгпред.

Соглашение о режиме торговли товарами, которое Абхазия и Россия подписали в 2012 году, призвано стимулировать развитие производства, напомнил он.

"Это касается не только сельскохозяйственной продукции, здесь должны быть условия для создания различного вида продукции, которая может прийти в достаточно серьезном объеме на российский рынок – это шанс для наших абхазских производителей", - отметил Барциц.

Абхазия - небольшая страна, но с такими уникальными природными и экологическими возможностями она должна стать поставщиком на российские и иные внешние рынки. Интерес к этому есть, так как абхазская продукция отличается высоким качеством, подчеркнул Барциц.