Мелкумов: горячие голубцы реанимируют организм после праздничных застолий

Специалист по праздничным угощениям Александр Мелкумов поделился рецептом блюда, которое нужно обязательно приготовить после новогодних праздников.

Сочетание целебных свойств капусты и мясного фарша может сотворить настоящее чудо и помочь оправиться после обильного новогоднего застолья. Такое мнение в эфире радио Sputnik Беларусь высказал специалист по праздничным угощениям Александр Мелкумов.

"Берем кочан капусты, отрезаем листочки и кладем в кипяток. Готовим фарш ― половина свинины, половина говядины, добавляем перец, соль, всевозможную зелень и заворачиваем фарш в мягкие после кипятка листочки", - рассказал Мелкумов.

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