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Кобахия: планируем создать реестр вывезенных из Абхазии культурных ценностей

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Заместитель министра культуры Абхазии, глава департамента охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия в интервью радио Sputnik рассказал о том, что ведомство планирует создать реестр перемещенных ценностей и артефактов культурного наследия Абхазии.

"Очень важна работа с архивами. У нас была выставка архивных материалов объектов историко-культурного наследия, которые хранились в государственных архивах Москвы. Хотим, чтобы люди понимали, как сложно на каждый объект собирать информацию. Мы просим помочь нам москвичей, пользуемся услугами из Питера, из Северного Кавказа. Я посетил несколько конференций на тему восстановления объектов культурного наследия, разрушенных в различные исторические эпохи и во время вооруженных конфликтов.

Мы планируем конференцию по реестру перемещенных ценностей и артефактов культурного наследия во время общего государства, во время войн и конфликтов и в постконфликтном пространстве. Тема глобальная, и для того, чтобы было ощущение справедливости, как  в отношении дружественных  нам соседей и не дружественных, мы обязаны создать этот виртуальный реестр. Это надо для того, чтобы мы знали, какие наши ценности находятся, к примеру, в Грузии. Есть ценности, которые находятся в России, и какие-то в европейских музеях. В конференции  примут участие не только люди, работающие в госорганах, будут этнографы, политологи, историки. Это будет большая конференция, планируем провести ее в марте-апреле", - сообщил Кобахия.

Полную версию интервью можно услышать в эфире радио Sputnik Абхазия.

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