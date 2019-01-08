Зантария о Романе Аргун: профессионал и патриот

Полиграфист, заслуженный деятель культуры Роман Аргун, руководил Государственным полиграфическим предприятием "Дом печати" более 30 лет. Он умер на 72 году жизни в понедельник 7 января.

"Наша культура понесла большую утрату. Роман Аргун был профессионал, выпускник Львовского полиграфического института. По окончании учебы сразу же вернулся в Абхазию, был инженером-технологом, затем главным инженером типографии, а затем генеральным директором полиграфического объединения.

С Романом Джигрицовичем легко было работать, он тонко вникал в суть проблемы. Был коммуникабельным человеком. Он постоянно контактировал с писателями, учеными, чьи работы выходили в полиграфическом объединении. Бывали случаи, когда наши большие ученые Георгий Дзидзария, Шалва Инал-ипа и другие историки хотели быстрее выпустить какую-то работу, если даже в плане не было, Роман Аргун старался ускорить выход книг, так как понимал, что проблемы актуальные. Он был интеллигентным человеком. Надо отметить, что он был участником национально-освободительного движения. Один из тех, кто подписал политическое письмо руководству СССР, известное как абхазское письмо 130 представителей интеллигенции. Он, как и остальные авторы письма подвергался политическим преследованиям в те времена. Роман Аргун был человеком скромным, я не помню, чтобы он афишировал, рассказывал о своей роли в этих процессах. Он никогда не был в стороне от судьбоносных политических процессов, всегда переживал за все, что связано с проблемами Абхазии", -рассказал Зантария.

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Зантария отметил, что, Роман Аргун был не только высокопрофессиональным специалистом, но также и человеком с тонким юмором, интересным рассказчиком.

"Я не знаю в Абхазии человека, который не уважал бы Романа Аргун. Писатели обращались к нему напрямую, хотя можно было этого не делать. Они знали, что он всегда поможет. Роман Джигрицович, образно говоря, был душой интеллигенции абхазской", - сказал Зантария.

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