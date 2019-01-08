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Владимир Зантария
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зантария о Романе Аргун: профессионал и патриот

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Абхазия понесла большую потерю в связи с уходом из жизни Романа Аргун, сказал на радио Sputnik советник президента Абхазии Владимир Зантария.

Полиграфист, заслуженный деятель культуры Роман Аргун, руководил Государственным полиграфическим предприятием "Дом печати" более 30 лет. Он умер на 72 году жизни в понедельник 7 января.

"Наша культура понесла большую утрату. Роман Аргун был профессионал, выпускник Львовского полиграфического института. По окончании учебы сразу же вернулся в Абхазию, был инженером-технологом, затем главным инженером типографии, а затем генеральным директором полиграфического объединения.

С Романом Джигрицовичем легко было работать, он тонко вникал в суть проблемы. Был коммуникабельным человеком. Он постоянно контактировал с писателями, учеными, чьи работы выходили в полиграфическом объединении. Бывали случаи, когда наши большие ученые Георгий Дзидзария, Шалва Инал-ипа и другие историки хотели быстрее выпустить какую-то работу, если даже в плане не было, Роман Аргун старался ускорить выход книг, так как понимал, что проблемы актуальные. Он был интеллигентным человеком. Надо отметить, что он был участником национально-освободительного движения. Один из тех, кто подписал политическое письмо руководству СССР, известное как абхазское письмо 130 представителей интеллигенции. Он, как и остальные авторы письма подвергался политическим преследованиям в те времена. Роман Аргун был человеком скромным, я не помню, чтобы он афишировал, рассказывал о своей роли в этих процессах. Он никогда не был в стороне от судьбоносных политических процессов, всегда переживал за все, что связано с проблемами Абхазии", -рассказал Зантария.

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Зантария отметил, что, Роман Аргун был не только высокопрофессиональным специалистом, но также и человеком с тонким юмором, интересным рассказчиком.

"Я не знаю в Абхазии человека, который не уважал бы Романа Аргун. Писатели обращались к нему напрямую, хотя можно было этого не делать. Они знали, что он всегда поможет. Роман Джигрицович, образно говоря, был душой интеллигенции абхазской", - сказал Зантария.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik.



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