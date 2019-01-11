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Автандил Гарцкия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гарцкия: важно, что львиная доля доходов от туризма остается у жителей Абхазии

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О том, что нужно сделать для того, чтобы привлечь как можно больше туристов в Абхазию, в беседе на радио Sputnik рассказал министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия.

"Я хочу отметить, что львиная доля доходов от туристической отрасли, в отличие от других отраслей экономики, остается на руках у жителей страны. Я бы хотел, чтобы отношение к гостям тоже стало более доброжелательным. Давайте представим, что будет, если к нам перестанут ездить туристы. Что тогда будет с нами, с нашей экономикой? Мы должны лозунг "Абхазия – страна души" оправдывать. Это лозунг не только для тех, кто к нам приезжает, но и для нас самих, чтобы мы помнили, как мы должны относиться к тем, кто к нам приезжает", - сказал Гарцкия.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.



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