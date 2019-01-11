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Гарри Саманба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Саманба о проверках дошкольных учреждений Госстандартом: открыли глаза родителям

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О том, какие нарушения были выявлены в ходе проверок Госстандартом в дошкольных учреждениях Абхазии, в интервью Sputnik рассказал председатель Госкомитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба.

"Мы проверили все ясли и детские сады, по всем районам. Результат наших проверок показал, что эту работу нужно продолжать. Помимо просроченных продуктов, мы обнаружили, что детей кормят искусственными жирами, это, конечно, ужасно. После проверок многие родители стали обращаться в ведомство и выражать благодарность за проведенную работу. Сейчас родители уже сами стали требовать от руководителей этих учреждений, чтобы детей кормили здоровой пищей, мы им открыли глаза. Я считаю, что это наш плюс", - подчеркнул Саманба.

Полную версию интервью слушайте на радио Sputnik Абхазия.

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