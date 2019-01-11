Скорик о введении карантина на границе с Грузией: ограничение перемещения – мировой опыт

Насколько эффективны карантинные меры, принятые абхазской стороной на КПП "Ингур" при перемещении людей и грузов через государственную границу в связи со вспышкой в Грузии свиного гриппа, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

С 10 января на КПП "Ингур" введен карантин – все лица, пересекающие госграницу, осматриваются медицинскими работниками Галской ЦРБ.

"На территорию Абхазии допускаются только здоровые граждане Абхазии, временно находившиеся на сопредельной территории. Люди, у которых будут выявлены подозрения на заболевания вирусного характера, машинами спецбригад будут эвакуироваться в лечебно-профилактические учреждения для уточнения диагноза и лечения. Больных будут принимать Республиканская клиническая больница, ЦРБ Гала и ЦРБ Гудауты. Также в особом режиме идет перемещение грузов и транспорта – это досмотр и дезинфекция. Введен режим ограничения ввоза пищевых товаров. Мероприятия введены сроком на 2 месяца, но будут продолжаться до прекращения регистрации заболеваний свиным гриппом на сопредельной территории. Это мировой опыт и всегда защитные мероприятия все страны осуществляют на территориях пропуска через границу", - сообщила Скорик.

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Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией из-за свиного гриппа>>