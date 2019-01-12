Калягина о зимнем турсезоне в Абхазии: год начался оптимистично

"Зима выдалась интересной, где-то у нас провал по туристам, а где-то, наоборот, очень хорошие показатели. Туристы поехали, поехали совсем другие, очень многие, которые никогда не были в Абхазии. В Гагре было неплохо. Отели, которые у нас зимой работают, они были заполнены. Отели активно развивают маркетинг и делают какие-то туры, развлечение на зиму. Было много однодневных экскурсий на Рицу. Год, можно сказать, начался оптимистично", - сказала Калягина.

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