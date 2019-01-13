Габния об Ажьырныхуа: излюбленный абхазами праздник, который объединяет

"Люди не забывали что существуют сила, которая не подчинялась им, но эта сила не делала их рабами, а заставляла оглядываться, заглянуть в себя. Вера в высшие силы помогает уважать традиции этого праздника. Этот праздник объединяет, в этот день абхазы, где бы они ни были, обязательно приезжали домой. Это показатель того, как относились к Ажьырныхуа. Абхазы не просто любят этот праздник, они почитают его", - отметила Цира Габния в беседе на радио Sputnik Абхазия.
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В Абхазии традиционно в ночь с 13 на 14 января отмечают один из самых главных праздников – Ажьырныхуа, или праздник сотворения мира, который по григорианскому календарю совпадает с Новым годом.