Габния об Ажьырныхуа: излюбленный абхазами праздник, который объединяет

О том, что за праздник Ажьырныхуа и почему абхазы так почитают его, на радио Sputnik Абхазия рассказала фольклорист, этнолог Цира Габния.

"Люди не забывали что существуют сила, которая не подчинялась им, но эта сила не делала их рабами, а заставляла оглядываться, заглянуть в себя. Вера в высшие силы помогает уважать традиции этого праздника. Этот праздник объединяет, в этот день абхазы, где бы они ни были, обязательно приезжали домой. Это показатель того, как относились к Ажьырныхуа. Абхазы не просто любят этот праздник, они почитают его", - отметила Цира Габния в беседе на радио Sputnik Абхазия.

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В Абхазии традиционно в ночь с 13 на 14 января отмечают один из самых главных праздников – Ажьырныхуа, или праздник сотворения мира, который по григорианскому календарю совпадает с Новым годом.