Кварчия о жилищной программе в Абхазии: бюджет принят, мяч на стороне Кабмина

В 2019 году в Абхазии начнут действовать две целевые жилищные программы, направленные на обеспечение жильем наиболее уязвимых и нуждающихся в жилье категорий граждан. Это стало возможным после того, как был принят бюджет страны на 2019 год, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия депутат Парламента Гиви Кварчия.

Гиви Кварчия напомнил, что разработка жилищной программы в Абхазии началась в мае 2018 года.

"Этот процесс немного затянулся. Это было связано и с последней сессией Парламента, на которой был утвержден бюджет Абхазии на 2019 год, в нем было заложено 40 миллионов рублей на осуществление данной программы. Если бы бюджет страны не был принят, то и программа никак не могла быть подкреплена финансами. Поэтому принятие бюджета закрепило программу в своем практическом применении. Теперь уже мяч на стороне Кабинета Министров в лице Министерства труда и социального обеспечения и постоянно действующей комиссии, которая будет принимать непосредственное участие в работе данной программы. Это межведомственная исполнительная, распорядительная комиссия по государственным целевым программам "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия" и "Жилище 2021", - рассказал Гиви Кварчия.

В Абхазии разработаны две целевые программы, направленные на обеспечение жильем наиболее уязвимых и нуждающихся в жилье категорий граждан. Одна из них — государственная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия", вторая программа — "Жилище 2021".

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