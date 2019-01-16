Лавров о деле Вышинского: мы будем делать все, чтобы журналист был освобожден

Россия будет делать все, чтобы журналист Кирилл Вышинский был освобожден и вернулся к своим профессиональным обязанностям, заявил глава МИД России Сергей Лавров на большой пресс-конференции для российских и иностранных СМИ.

"Идея обмена, которую, может быть, кто-то воспринимает как интересную, я не думаю, что она будет способствовать тому, чтобы украинские власти вернулись к строгому соблюдению своих обязательств по отношению к деятельности журналистов. Подобные идеи могут только подогревать желание тех, кто готов использовать журналистов как разменную монету в своих неблаговидных целях. Заверяю вас, что мы будем делать все, чтобы восторжествовало право и чтобы журналист был освобожден и вернулся к своим профессиональным обязанностям", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции.

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Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.