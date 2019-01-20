Бойко рассказал, чем привлекают абхазские горы любителей скитура

Замруководителя противолавинной службы горнолыжного курорта "Роза Хутор", российский фрирайдер Александр Бойко в эфире радио Sputnik рассказал о том, как в горах Абхазии развивается скитур.

В Международный день зимних видов спорта, который отмечается 20 января, в эфире радио Sputnik Абхазия Александр Бойко рассказал, что привлекает поклонников скитура в горах Абхазии.

Особое развитие в Абхазии этот вид спорта получил с появлением в горах республики базы "Аджара" в верховьях озера Рица.

"С созданием этой базы, с использованием их снегоходов, стало возможным развивать скитур. В Этом году огромную популярность обретает этот вид спорта именно там. Основная локация скитура в абхзии – это база "Аджара" с развитой инфраструктурой и более дикий район – это хребет Мамзышка Гагрского хребта. Там условия более спартанские, но людей это не пугает, а напротив аутентичные условия привлекают. Там мы проживаем в балаганах, возможность пользоваться которыми нам также предоставило местное население. И в зимние каникулы было несколько групп на базе, и сейчас продолжают люди ехать. То есть спрос увеличился. Людей интересуют красивые виды", - отметил Бойко.

Он также рассказал об отличиях катания в горах Сочи и Абхазии.

"Самое главное отличие абхазских гор – это дикость, девственность, малое количество рекреантов (люди на отдыхе, туристы - ред.). Тем самым можно насладиться тишиной, спокойствием и кататься по нетронутому снегу. Экологическая обстановка тоже привлекает, так как отсутствует гиперразвитая инфраструктура. Это своя изюминка, это то, что привлекает гостей именно туда. Потому что, если есть желание покататься на курорте, то у людей есть выбор по всему миру, а таких диких мест с минимальной инфраструктурой мало", - сказал спортсмен.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Бойко: скитур в Абхазии становится все более привлекательным>>