Шакая рассказала, как сделать перекус здоровым

"Фустфуд фастфуду рознь. Можно быстро перекусить, но при этом нормальную пищу, без вреда здоровью. Тот же бургер и сэндвич можно сделать полезным и здоровым, ели это правильный хлеб, цельно-зерновой, если котлета из хорошего мяса или курицы. Добавить туда свежие овощи, салатные листья и заправить соусом на йогурте. Даже может быть майонез, который можно приготовить самим. Такой перекус можно сделать дома и взять с собой. Минус перекусов в заведениях в том, что в пище большое количество трансжиров. Это единственный вид жиров, который на сегодняшний день запрещается и Всемирной организацией здравоохранения и ассоциациями по питанию, потому что уже доказано влияние трансжиров на онкопроцессы", - сказала Шакая.

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