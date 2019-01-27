Кварацхелия о задаче-минимум на чемпионате ConIFA: надо выйти из группы

"Для нас главное выйти из группы, эту задачу никто не отменял. Мы уже беседовали с тренерами Бесланом Аджинджал и Бесланом Гублия. Мы планируем сделать два сбора, чтобы хорошо подготовиться к чемпионату Европы, который пройдет в Карабахе. Хотим повезти более молодую команду. Все команды меняются, я думаю, у нас на сей раз шансы велики. Но, чтобы шансы были процентов на 80, нам надо выйти из группы. Это первая задача, чтобы мы могли сыграть в полуфинале и в финале. Я думаю, будет тяжело, но есть шансы", - сказал Кварацхелия.

Жеребьевка группового этапа Чемпионата Европы под эгидой ConIFA прошла в Кракове в воскресенье 27 января.

Сборная Абхазии попала в группу В по итогам жеребьевки, за выход из группы она поборется с командами графства Ницца и Чамерии (область на севере Греции на границе с Албанией - ред.).

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Чемпионат Европы под эгидой ConIFA пройдет с 1 по 16 июня 2019 года в столице Нагорного Карабаха Степанакерте. Всего в турнире примут участие 12 команд.

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