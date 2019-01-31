Агафонов рассказал о причинах сокращения популяции дельфинов в Черном море

Трехлетние исследования популяций трех видов черноморских дельфинов, позволяющие в конечном итоге оценить современное экологическое состояние Черного моря в целом, начались в 2018 в акватории побережья Кавказа от границы с Абхазией до Керченского пролива.

"Черноморскими дельфинами уже несколько десятков лет никто не занимался, поэтому сейчас нужно получить современное представление о них. По первым впечатлениям можно сказать, что их популяция сократилась, хотя их промысел прекращен. Основные причины – это интенсивное рыболовство, то есть они запутываются в сетях, просто перелов рыбы, из-за чего сокращаются ресурсы, ну и загрязнение. Это основные причины сокращения популяции дельфинов в российских водах. Так как в Абхазии промышленность не очень развита, то возможно, что там ситуация лучше. Получается, что у дельфинов в Абхазии более заповедные условия. А это может привести к тому, что дельфины могут мигрировать в воды Абхазии. Получается, что в нынешних условиях проблемы с промышленностью лучше сказываются на природе", - рассказал Агафонов.

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