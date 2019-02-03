Страх пауков

Почти шесть процентов всех жителей земли страдают арахнофобией. У одних пауки вызывают острую неприязнь, иррациональный ужас, которые могут проявляться физически: тахикардией или тремором (неконтролируемыми содроганиями). Другие считают, что от пауков больше пользы, чем вреда, видят красоту и эстетику осенних паутин и держат дома ядовитых особей.

Разбираемся, что стоит за одной из самых популярных фобий человечества, фобий, которая "обгоняет" страх змей и собак.

Есть ли эволюционная сторона у арахнофобии? Как маленький паучок на тоненьких ножках, живущий в углу квартиры, может навредить человеку? Почему дети боятся пауков меньше, чем взрослые? Правда ли, что и в Подмосковье обитают ядовитые, опасные для человека виды пауков?

Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Ильей Гомырановым, профессиональным энтомологом, преподавателем МГУ, заводчиком пауков и носителем страха Эриком Клышевым выясняем, почему рациональные доводы не помогут в борьбе с арахнофобией и много ли пауков, которых действительно стоит бояться, обитает на территории России.

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