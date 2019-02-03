Как звали первых стендаперов на Руси и за что "дергает" нечистая сила?

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Что общего между словами "разгильдяй" и "гильдия", как связаны манжеты и мануальная терапия и что делать, если "нелегкая напала"?
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Футбольный турнир Imeretinka Cup Sochi проходил в Сочи с 30 января по 3 февраля.
Раннее, выступая перед журналистами, Макрон отметил, что решение о проведении референдума "должно быть обдумано".
В рамках фестиваля были представлены произведения Иоганна Баха в исполнении Луки Гаделия и Государственного духовного оркестра России.