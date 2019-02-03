Надежда Ладыгина-Котс. Девушка, доказавшая, что животные мыслят

История об основоположнице отечественной зоологии и современной когнитивной науки. О девушке, чьи многолетние опыты смогли доказать, что люди и животные мыслят и действуют почти одинаково, а человек, возможно, это далеко не вершина эволюции. Эпизод подготовлен в партнерстве с Государственным Дарвиновским музеем.

История об одной из первых в мире женщин-зоопсихологов Надежде Ладыгиной-Котс, доказавшей, что животные способны совершать умственные операции, доступные человеку. Ее труды подвергались жесткой критике, когда советская власть признала психологию лженаукой. Однако в наши дни научное наследие Ладыгиной-Котс играет огромную роль в исследованиях молодых ученых.

Эпизод подготовлен в партнерстве с Государственным Дарвиновским музеем, где сейчас можно увидеть чучело шимпанзе Иони. Иони был другом и воспитанником Ладыгиной. Это благодаря ему Надежда Николаевна сделала свои самые важные открытия.

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