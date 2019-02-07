Сидоров: Запад активно поддерживает антироссийскую политику на Южном Кавказе

Стремление США и НАТО укрепить влияние на Кавказе создает предпосылки для обострения обстановки в регионе, заявил начальник объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Анатолий Сидоров.

"Сложная обстановка сохраняется в Кавказском регионе коллективной безопасности. Это обусловлено прежде всего наличием вблизи его границ высокого конфликтного потенциала, а также стремлением США и стран Запада укрепить свое влияние в данном регионе", - заявил Сидоров на брифинге в МИА "Россия сегодня".

По его словам, вызовом для безопасности на Кавказе остается ситуация вокруг Абхазии и Южной Осетии.

"Грузия, демонстрируя готовность к диалогу, фактически блокирует переговорный процесс по разрешению абхазского и юго-осетинского конфликтов в Женевском формате, отказываясь подписывать обязательства по неприменению силы в отношении Цхинвала и Сухума. Страны Запада по-прежнему поддерживают в данном вопросе Тбилиси, создавая предпосылки для обострения обстановки. Вызывает озабоченность деятельность США и НАТО по расширению влияния в регионе. Вашингтон активно поддерживает антироссийскую политику руководства Грузии и вступление в НАТО. На территории Грузии уже несколько лет активно проводятся многонациональные учения и тренировки под руководством альянса, американские корабли активно заходят в порты Батуми и Поти. А в дополнение к имеющемуся учебному центру НАТО в прошлом году в Вазиани создан американо-грузинский центр боевой подготовки. В настоящее время активно реализуется масштабный проект по закупке грузинской стороной французских систем ПРО, что позволит в среднесрочной перспективе включить их в интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", - отметил начальник штаба ОДКБ.

По его мнению, подобная деятельность создает на Кавказе дополнительный источник угроз военной безопасности РФ и ОДКБ в целом.