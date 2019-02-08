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Кабо о Сергее Юрском: актер от бога и большой души человек

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Заслуженная артистка России Ольга Кабо сказала, что кончина Народного артиста России Сергея Юрского большая потеря как для театра, так и для зрителей, которые его любили.

Народный артист России, ведущий актер театра имени Моссовета Сергей Юрский скончался в пятницу в возрасте 83 лет.

"Сергей Юрьевич Юрский - прекрасный актер, великий актер от бога, необыкновенный чтец, большой души человек, неравнодушный к творчеству коллег, людей.  Юрский – это эпоха. Мне посчастливилось как-то в польской картине играть его дочь. Ну и, конечно, служа с ним в одном театре, увы, мы не были на одной сцене, но я всегда чувствовала его пристальное внимание. Для театра, как и для зрителей, которые его любят и знают,  – это большая потеря, светлой ему памяти", - сказала Кабо на радио Sputnik.

Советский и российский актер и режиссер театра и кино Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде.

Умер народный артист России Сергей Юрский>>

Юрский известен зрителям по ролям в кинофильмах "Республика ШКИД", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" и многих других.



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