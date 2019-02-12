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Адгур Какоба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Какоба о фактах свиного гриппа в школах Абхазии: нужно страховаться и вводить карантин

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Темы:
Свиной грипп: опасения и реальность (26)
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О ситуации в школах Абхазии в связи с угрозой распространения свиного гриппа рассказал министр образования и науки республики Адгур Какоба в эфире радио Sputnik Абхазия.

По последним данным? зафиксировано восемь случаев заболевания свиным гриппом среди детей в возрасте до 14 лет.

"Мы наблюдаем за ситуацией на протяжении десяти дней. Динамика спада заболеваемости наблюдается по информации заведующих отделами образования и Министерства здравоохранения. Немного тревожная ситуация у нас в городе Сухум, где уже было зафиксировано восемь детей, заболевших вирусом H1N1. Такая ситуация у нас во второй школе. Мы попросили Минздрав, чтобы в тех классах, где были выявлены заболевшие, проверили всех детей и объявили там карантин на неделю-десять дней. Я не знаю, какое решение примет СЭС, надеюсь, что правильное. Хотя карантин объявляется в том случае, если 20% и больше детей отсутствуют по болезни. У нас, слава богу, нет такого, но если есть факты заболевания этим вирусом, мы должны страховаться и принять такое решение", - сказал Какоба.

Полную версию интервью слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия.

Адгур Какоба: зафиксировано восемь случаев свиного гриппа среди детей>>

Темы:
Свиной грипп: опасения и реальность (26)


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