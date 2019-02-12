Какоба о фактах свиного гриппа в школах Абхазии: нужно страховаться и вводить карантин

По последним данным? зафиксировано восемь случаев заболевания свиным гриппом среди детей в возрасте до 14 лет.

"Мы наблюдаем за ситуацией на протяжении десяти дней. Динамика спада заболеваемости наблюдается по информации заведующих отделами образования и Министерства здравоохранения. Немного тревожная ситуация у нас в городе Сухум, где уже было зафиксировано восемь детей, заболевших вирусом H1N1. Такая ситуация у нас во второй школе. Мы попросили Минздрав, чтобы в тех классах, где были выявлены заболевшие, проверили всех детей и объявили там карантин на неделю-десять дней. Я не знаю, какое решение примет СЭС, надеюсь, что правильное. Хотя карантин объявляется в том случае, если 20% и больше детей отсутствуют по болезни. У нас, слава богу, нет такого, но если есть факты заболевания этим вирусом, мы должны страховаться и принять такое решение", - сказал Какоба.

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