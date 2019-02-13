Папаскир: Госуниверситет в Абхазии появился благодаря "Письму 130-и"

В апреле 1978 года сто тридцать представителей абхазской интеллигенции написали письмо руководству СССР, в котором выразили возмущение проводимой в Абхазии политикой Грузии. Письмо вошло в историю как "Письмо 130-и". Профессор Абхазского госуниверситета, доктор исторических наук Алексей Папаскир называет Абхазское телевидение и Абхазский госуниверситет детищами этого письма.

"Письмо вызвало настоящий переполох не только в Тбилиси, но и в Москве, поэтому в республику поспешили крупные чиновники, среди которых был секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов. Часто собирали авторов письма и старались доказать, что Конституция СССР не позволяет выводить Абхазию из состава Грузии, наши говорили, что Конституция не исключает этого и такие примеры есть. Московские и грузинские чиновники начали соблазнять наших людей, они говорили, что будет отпущена крупная сумма для развития социальной и культурной жизни, было обещано 500 миллионов рублей на эти цели. Наши говорили, что мы свою родину не продаем ни за какие деньги. Но, когда стало ясно, что выйти из состава Грузии не удастся, наши ребята согласились на эту сумму. Было постановление ЦК КПСС и Совета Министров по развитию Абхазской АССР. В этом постановлении указывалось, что будет открыт Абхазский государственный университет, создано Абхазское телевидение, построены морской порт, Дом печати, Дом телевидения, которые не достроили. Деньги на эти работы были отпущены. Абхазский госуниверситет и телевидение – это детища "Письма 130-и", это надо помнить", - сказал Папаскир.

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