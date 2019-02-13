"Письмо 130-и" и его последствия: как Сухумский пединститут преобразовывали в АГУ

О том, как создавался Абхазский государственный университет на базе педагогического института имени Максима Горького, какие исторические события предшествовали этому, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Предыстория преобразования

Совет Министров СССР издал приказ о преобразовании Сухумского государственного педагогического института имени Максима Горького в Абхазский государственный университет 13 февраля 1979 года.

Ситуация в Абхазии в 70-х годах прошлого века была сложной из-за того, что грузинские власти еще больше ужесточили свой режим в республике, сказал в интервью Sputnik профессор Абхазского государственного университета, доктор исторических наук Алексей Папаскир.

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"Грузия увеличила переселение грузинского населения в Абхазию. Дело дошло до того, что в республике оказалось в два с половиной раза больше грузин, нежели самих абхазов. Абхазский этнос оказывался обреченным, потому что эта ситуация позволяла в недалеком будущем растворить весь абхазский народ в грузинской среде", - рассказал ученый.

В то время в руководстве Абхазии было много ставленников Грузии, через которых они проводили свою политику в республике, отметил историк. В этой ситуации абхазские интеллигенты, среди них Олег Дамения, Артур Аншба, Роман Чанба, Юрий Аргун и другие, решили написать письмо руководству Советского Союза, в дальнейшем получившее название "Письмо 130-и".

"Было решено создать политический документ, в котором можно отразить ситуацию в Абхазии. Так было задумано написать "Письмо 130-и". Письмо написал Олег Дамения, текст обсуждали единомышленники. Письмо писалось не один день. Было нелегко его создать", - вспоминает Папаскир.

О процессе создания письма рассказал один из его авторов - Олег Дамения.

"Многие читали, вносили правки в текст, помогали нам, давали нужную информацию. Работали мы секретно, на написание письма ушло, по меньшей мере, около полугода", - рассказал Дамения.

Среди вопросов, которые поднимались в письме, были особенно наболевшие для абхазского общества, отметил он.

"Письмо нужно было составить таким образом, чтобы в нем отражались интересы народа Абхазии и чтобы текст давал понимание необходимости изменений в республике, что нам и удалось сделать в итоге", - сказал он.

В "Письме 130-и" впервые ставился вопрос о необходимости выхода Абхазии из состава Грузии.

"После того как было создано письмо, начался процесс подписания, в котором я тоже принял участие, потому что машин тогда было мало, но у меня она была. Мы ездили с ребятами по районам", - сказал Алексей Папаскир.

Подписать письмо предлагалось не всем, а только проверенным и надежным людям. Был риск, что специальные службы могли попытаться пресечь эту работу. Письмо подписали 130 человек.

Когда письмо уже было подписано и направлено в Москву, его перехватили грузинские власти.

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"К самому Брежневу это письмо не попало, из Тбилиси его переслали в Обком партии Абхазии. Видимо, было указание из Тбилиси. Нас всех стали вызывать и допрашивать. Насколько мне известно, ни один из 130-и подписантов не отказался от своей подписи. Одних стали увольнять с работы, на других заводить уголовные дела", - подчеркнул он.

Вынужденные уступки Грузии

"Письмо 130-и" вызвало настоящий переполох не только в Тбилиси, но и в Москве. В республику поспешили крупные чиновники, среди которых был секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов.

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"Часто собирали авторов письма и старались доказать, что Конституция СССР не позволяет выводить Абхазию из состава Грузии. Наши говорили, что Конституция не исключает этого. Московские и грузинские чиновники начали говорить, что будет отпущена крупная сумма для развития социальной и культурной жизни, было обещано 500 миллионов рублей на эти цели", - рассказывает историк Алексей Папаскир.

"В конце концов, когда стало ясно, что выйти из состава Грузии не удастся, наши ребята согласились на развитие Абхазии, предложенное Москвой и Тбилиси. Было постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР по развитию Абхазской АССР", - напомнил ученый.

Этот документ предполагал открытие Абхазского государственного университета, создание Абхазского телевидения, строительство морского порта, Дома печати.

"Деньги на эти работы были отпущены, поэтому Абхазский госуниверситет и телевидение – это детища "Письма 130-и", это надо помнить", - подчеркнул Папаскир.

Сам Алексей Папаскир начал работать в Сухумском педагогическом институте, на основе которого создавался университет, еще в 1967 году. Он хорошо помнит первое заседание, на котором выступил первый ректор университета Зураб Анчабадзе и заявил о преобразовании института в Абхазский государственный университет.

"Зураб Вианорович Анчабадзе выступил на собрании, поздравил всех и объявил, что мы теперь АГУ. Если педагогический институт был учебным заведением, то теперь университет является научно-учебным заведением, сказал ректор. Он поручил всем руководителям кафедр создать специальные курсы по основам научно-исследовательских работ", - вспомнил он.

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Сегодня в Абхазском государственном университете учатся около трех тысяч студентов на восьми факультетах: агроинженерном, биолого-географическом, историческом, педагогическом, физико-математическом, филологическом, экономическом, юридическом.

Агропедагогический институт был основан постановлением Наркомпроса Абхазии от 4 февраля 1932 года. В 1933 году преобразован в Сухумский государственный педагогический институт имени Максима Горького, с 1979 года — Абхазский государственный университет.