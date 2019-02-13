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Алхас Конджария
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Конджария: заболевшие свиным гриппом в Абхазии не прошли вакцинацию

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Темы:
Свиной грипп: опасения и реальность (26)
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О ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в республике журналистам рассказал первый заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария.

Конджария сообщил о том, что вторую волну вспышки ОРВИ, гриппа, в том числе H1N1, медики ожидают в середине марта 2019 года, сейчас предпринимаются все меры, чтобы предостеречь граждан.

"На сегодняшний день ни один ребенок не находится в детской больнице со свиным гриппом. Все дети, у которых был выявлен этот вирус, проходят лечение амбулаторно. Среди взрослого населения, получающего лечение от свиного гриппа в Республиканской больнице, тяжелобольных также нет. С момента выявления вируса H1N1 в Абхазии в начале 2019 года не было зафиксировано ни одного летального случая от этого заболевания. Нужно подчеркнуть, что те пациенты, которые сегодня у нас есть, отчасти это те люди, которые не прошли вакцинацию, в том числе от H1N1", - рассказал Конджария.

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Брифинг первого заместителя министра здравоохранения Абхазии Алхаса Конджария прошел в Сухуме в среду 13 февраля.

Полную версию брифинга слушайте в эфире радио Sputnik Абхазия

Темы:
Свиной грипп: опасения и реальность (26)


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